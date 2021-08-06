有些人總是無法替人保守秘密，運勢命理網站「十二生肖運程命理」分析，生肖屬羊、牛、馬的人是大嘴巴，總是守不住秘密，如果告訴他秘密或八卦，短時間內就會人盡皆知，如果不希望自己的隱私被暴露出來，千萬記得不要讓他知道任何蛛絲馬跡。

▍1.生肖羊

屬羊的人性格單純，沒有心機，想到什麼就說什麼，不太會去觀察他人臉色，對氣氛改變也不敏銳，跟他們聊天時，如果有想要知道的八卦，他們絕對知無不言、言無不盡，就算是當事人再三交代要保密的事情，他們也會把當初的承諾忘得一乾二淨，什麼話都脫口而出，等到當事人知道秘密被洩漏，把他們痛罵一頓後他們才知道反省，但事情過後依然本性不改，下次遇到類似的狀況還是會把秘密洩漏出去。

▍2.生肖牛

屬牛的人性格固執，遇事不知變通，如果有人請他保守秘密，他有時會用自己的標準衡量，覺得沒那麼嚴重，就會鬆口告訴別人。雖然他們本性善良，但有時卻會因為大嘴巴而害了別人，他們難以保守秘密，一旦知道什麼祕辛，憋著不說就覺得難受，總會忍不住找人傾訴，往往因此就失去他人的信任，進而影響人緣，最後大家什麼心事都不想跟他分享。

▍3.生肖馬

屬馬的人性格不拘小節，與人相處直來直往，總是用真心對待朋友，他們的性格很努力、認真，能夠堅持自己的原則，一步一腳印的實現夢想，他們非常正直，做事一定要對得起自己的良心，因此受到旁人的敬重。他們藏不住秘密，如果有人逼問，他們很容易會鬆口說出，但因為他們人品好，與大家相處融洽，就算他們總是說溜嘴，依然不會影響人際關係，反而越來越受歡迎。