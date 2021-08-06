40多歲的上班族劉先生，工作相當忙碌，根本不記得自己多久沒有上廁所，連有便意也暫時先忍著，直到腹痛如絞，才乖乖坐上馬桶，使盡吃奶的力氣排便，有時因為糞便太硬，甚至出現血絲或肛裂的情形，相當難受。

●排除身體廢物 維持年輕體力關鍵

我們每天吃進去的食物，在消化道（食道、胃、小腸、大腸）的旅行時間長達1～3天，其中有絕大部分的時間是在我們的腸道（小腸、大腸）吸收消化，食物消化的殘渣（廢物）最後轉變成糞便，經由肛門排出體外。

廢物累積在體內，一定是不好的，每天排除廢物，人體才能維持正常的運作，自然老化得慢，是保持年輕體力的關鍵。

●常放屁 當心腸胃功能有異

一個正常的人，每天放屁5～10次，總共會排出500毫升左右的氣體。一般而言，吃得愈香（如肉類、各種油炸食物），放出的屁愈臭。

常放屁可能跟肚子脹氣有關，導致脹氣的原因包括飲食習慣不好，例如吃東西時狼吞虎嚥、邊吃飯邊說話等，或是吃了易產氣的食物，例如豆類製品、地瓜等。

頻繁的排氣也有可能腸胃道疾病，如大腸激躁症、消化性潰瘍、膽結石、胃炎、腸阻塞、腸套疊、腸粘黏、腸胃道腫瘤等患者，也容易累積腸氣而導致脹氣，因此，常放屁其實代表腸胃功能有異，可能要求助醫師。

另外，當排出的氣體出現惡臭時，也是一種警訊，最好調整飲食，改為清淡，若時還未改善，則需要看醫生。

●腸子常咕嚕咕嚕叫 係因腸胃蠕動所致

肝膽腸胃科醫師洪志聖表示，腸子常咕嚕叫，除了是因為腸胃正在蠕動之外，也可能是因為太緊張導致，很多大腸激躁患者都有此情形，除非已經影響生活品質，原則上不需就醫。

●宿便非得完全清除 正常排便即可

然而，也有不少人認為，宿便一定要完全清除，這恐怕是最常見的迷思了。許多廣告的推波助瀾，讓人以為宿便是肥胖、百病之源，而用盡所有方法想要清除囤積在肚子裡的糞便，有些人甚至吃瀉藥而傷身。

洪志聖說明，其實，正常人即使每天排便，還是會有宿便，而且大腸裡需要菌叢的平衡，而非只有某種菌，因此，只要排便正常，並不需要特別擔心宿便。