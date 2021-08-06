航運股近日人氣潰散，連續兩天成交量暴跌到700億左右，占大盤資金比重只剩18%，拖累周四萬海重摔逾5%，長榮、陽明下跌2~3%。法人認為，貨櫃三雄當沖熱潮消退，有利於凌亂籌碼沉澱，反而是好事；而遭套牢的散戶，不妨等待即將公布半年報和7月營收拋出救生圈，隨著運價持續攀高和第3季旺季，在多頭格局未變下，股價可望逐步回溫。

航運族群5日再度淪為空頭箭靶，終場類股指數下跌3.1%至264點，成交量持續降溫，約685億元，較前一個交易日705億元更低，占大盤僅約18%，為5月中旬以來新低，相較高點時成交占比逾5成，量能嚴重萎縮。

觀察貨櫃和散裝航運股價，萬海周四盤中湧現賣壓，終場重挫逾5%至221元，長榮、陽明分別下跌3.4%來到138.5元和挫跌2.7%至125.5元；新興、台航、四維航等下跌2~3%不等。

法人認為，貨櫃三雄自7月初高點慘殺4、5成後，當沖客及融資戶受傷慘重，近期當沖熱潮退燒，有利於凌亂籌碼沉澱，反而是好事，接下來將陸續公布半年報和7月財報，航運具備高獲利、低本益比護體，隨著第3季旺季加持，在多頭格局未變下，股價可望逐步回溫。

摩爾投顧分析師張志誠指出，8 月中旬前將公布上市櫃公司半年報，投資人可趁機尋找有基本面支撐的低本益比股票，貨櫃海運三雄陽明 、長榮、萬海在上周破底後， 8/2翻紅打出第二隻腳之後再沒有跌破，而經過一段時間修正，股價已出現止穩的低點，這波回檔也壓低了本益比。

他認為，上海航交所最新SCFI貨櫃運價指數持續走強，顯示運價並沒有鬆動，由於美國將迎接黑色星期五和聖誕節的購物旺季，供應商必然要拉貨回補庫存，這些都有助於支撐海運市場的需求。

張志誠表示，BDI波羅的海指數經過2周反彈準備挑戰前高，各國推動基礎建設帶動鐵礦砂、煤炭等原物料需求，將持續帶旺散裝航運市場，尤其美國1 兆美元基建方案將在本周交付表決，若拍板通過將對原物料需求打一劑強心針。散裝航運的新興、裕民量縮未再破底，一個波段低點已出現可以留意。