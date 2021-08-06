台灣疫情趨穩之際，新加坡政府宣布，自7日23時59分起，出發前21天都待在台灣的旅客抵達新加坡後須在機場接受PCR核酸檢測，若結果陰性就不需要隔離即可自由活動。

新加坡去年12月解除對來自台灣旅客的入境限制，但在台灣今年5月中爆發本土疫情後，星國隨即加強對台灣入境旅客的邊境管制措施，旅客抵境後需接受PCR檢測、隔離14天，且隔離結束前還要再做一次PCR採檢。

有鑒於台灣近來疫情趨穩，新加坡衛生部5日深夜發布新聞稿表示，從7日23時59分起，過去21天都待在台灣的旅客抵達新加坡後，須在機場接受PCR檢測，若結果為陰性，即可自由活動，無須隔離14天。

另外，衛生部指出，過去21天都在台灣的短期旅客即日起可申請航空通行證（Air Travel Pass，ATP），在12日或之後入境新加坡。旅客抵境後須接受PCR檢測，若結果為陰性，即可自由活動。

不過，衛生部表示，直到7日23時59分仍在履行「居家通知」（stay-home notice）的旅客，仍須完成隔離並再次採檢。

台灣中央流行疫情指揮中心5日宣布，國內新增11例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，分別為6例本土病例，是這波本土疫情爆發以來的新低，另有5例境外移入；無增加死亡個案。目前累計1萬5753例確診，累計791起死亡病例。

新加坡目前僅允許來自汶萊、中國（江蘇省除外）、紐西蘭及台灣的短期旅客可申請航空通行證入境星國。（編輯：楊昭彥）1100806