台灣5月中旬爆發本土疫情，衝擊國內政治生態，也可能影響2024總統大選。根據最新民調顯示，若藍綠分別推出前新北市長朱立倫、桃園市長鄭文燦出戰，台北市長柯文哲仍有「一線勝機」，有機會當選總統。

中華民意研究協會公布最新民調顯示，若藍綠分別推新北市長侯友宜、副總統賴清德參選，侯友宜將以34.9％領先賴清德的24.2％、柯文哲的19.0％。但如果藍綠分別推出前新北市長朱立倫、桃園市長鄭文燦參選，柯文哲將以30%領先朱立倫的30.0％、賴清德的21.9％。

根據《風傳媒》報導，中華民意研究協會指出，該民調顯示侯友宜對上任何對手都可望領先10個百分點，而賴清德則是綠營最強人選。若侯友宜因新北市長任期因素，未能參選，而由賴清德對上朱立倫、柯文哲等人，則可能由賴清德當選總統，民進黨有望繼續執政。

值得注意的是，該民調也揭露柯文哲的一線勝機，就是當藍綠兩大強棒侯友宜、賴清德未參選，而由朱立倫、鄭文燦兩人出戰的狀況下，將由柯文哲以30%的支持度奪冠，其次是朱立倫的21.9％、鄭文燦為20.9％居第三。

這項民調是由中華民意研究協會委託TVBS民意調查中心，在7月27日至8月1日進行調查，有效樣本1088份，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。