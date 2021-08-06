每年父親節都是電鬍刀成為大熱禮物之選，但今年卻不再一樣！因著疫情而讓大家都待在家防疫期間，蝦皮購物就觀察到父親節關鍵字熱搜榜出現變化，娛樂電玩Switch、PS5通通榜上有名，因此今年父親節也特別推出「8.8購MEN節」，祭出最高現折5000元的商城88折神券、人人3張全站99元免運券等優惠，8月8日當天再祭7-11美式咖啡下殺8元、摩斯冰紅茶下殺18元等限量活動，全站不限金額下單再抽PS5，當天下單中獎機率再翻倍。

蝦皮購物「8.8購MEN節」PS5下殺5折、商城88折券最高現折5000元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物的PS5主機及精選遊戲組，8日當天凌晨2點限量推出5折價，1萬5000元。（蝦皮購物提供）

另外蝦皮購物還釋出1張限定於8月8日當天0點至2點使用的商城85折券，搭配券的話即能省錢買好禮，像經典父親節禮物PHILIPS 5D電鬍刀就現省1750元，還有像現在有錢也買不到的PS5主機及精選遊戲組，還享5折價1萬5000元，舒緩酸痛必備的輝葉 miniV美型口袋按摩槍也享優惠價2999元，另外更有限時5250元的純金壹台錢金條，善用優惠券即能看爸爸喜歡什麼就挑什麼。