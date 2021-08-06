東奧》中華隊6日賽程 空手道王翌達爭金、高爾夫球雙姝續出戰 03:362021/08/06 中時新聞網 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東奧空手道「型」選手王翌達6日將出賽。（王翌達家人提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 6日中華隊賽程。（取自教育部臉書） 6日中華隊除高球的徐薇淩、李旻持續出賽外，空手道的王翌達也將在男子個人型項目出賽，讓我們一同為中華隊加油。 東奧》文姿云下午將出賽 胞姊號召淡水民眾聲援 東奧》再見火鍋！法國險勝斯洛維尼亞闖進男籃金牌戰 #東奧 #中華隊 #6日 #王翌達 #出賽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全民瘋奧運！台銀開賣東奧全系列套幣 16:422021/08/05 財經 羽球》選手東奧穿金戴銀 台籍裁判榮任副裁判長 13:262021/08/05 體育 東奧》至少空手道銅牌！文姿云連贏兩場預賽挺進4強 16:342021/08/05 體育 東奧》文姿云談摘銅開心 下秒聊家人淚崩：一年見不到2次 21:152021/08/05 體育 東奧圖輯》文姿云華麗身手摘銅太吸睛 使勁側踢毫不留情 20:472021/08/05 體育 東奧》19歲美國辣妹勇奪輕艇金牌 締造57年來空前紀錄 19:572021/08/05 體育 東奧》「小清新」文姿云摘銅 文父以她為榮：缺少點運氣 20:552021/08/05 體育 東奧》嘉義「型」男王翌達6日出賽 黃敏惠：全嘉人加油起來 15:432021/08/05 體育 東奧》「麟洋配」被當斂財工具 王齊麟打臉設計師：沒意願配合 11:152021/08/05 體育 東奧》標槍雙雄失常 陳奎儒跨欄止步 04:102021/08/05 焦點要聞 東奧》想跟羽球男雙一樣「金」厲害 文姿云遺憾成色不夠漂亮 21:082021/08/05 體育 體育熱門新聞 東奧》美國跑者鞋底加料？跨欄金牌怒批：根本彈簧鞋 - 體育 東奧》鄉民崩潰狂問文姿云到底怎麼輸的？她IG預先給答案 - 體育 東奧》印度一姐辛度是高種姓？真相令人太意外 - 體育 日本田徑正妹顏值太高爆紅 一躍胸下全空超養眼 - 體育 東奧》印度人沒救了？辛度奪牌後他們只關心這件事 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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