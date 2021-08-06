6日中華隊賽程。（取自教育部臉書）
6日中華隊賽程。（取自教育部臉書）

6日中華隊除高球的徐薇淩、李旻持續出賽外，空手道的王翌達也將在男子個人型項目出賽，讓我們一同為中華隊加油。

東奧》文姿云下午將出賽 胞姊號召淡水民眾聲援
東奧》再見火鍋！法國險勝斯洛維尼亞闖進男籃金牌戰
#東奧 #中華隊 #6日 #王翌達 #出賽