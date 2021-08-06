本屆的東京奧運是近數十年來有關台灣代表隊名稱問題出現最多爭議的一次，從主辦國日本編排開幕式入場次序，一直到大陸向英媒BBC抗議，中間還穿插俄羅斯奧會攪局，有人覺得憤慨、有人卻覺得趣味橫生。國際奧會已明訂奧運不以國家或主權名義、而是以各個國際奧會成員名義參加，全球也有不少國際奧會成員不是使用國家名稱做為會名，但毫無例外都是國際政治現實運作下的結果。

日本以其主辦國優勢在開幕式中搞了些小動作，除以日文拼音排出場序，還用「台灣」名稱做為排序依據。雖然出場舉牌英文名稱仍是「Chinese Taipei」，轉播的媒體用了「台灣」的稱呼，這可能是習慣使然的因素較多，畢竟跟其他國家一樣，認識「台灣」這個名稱的人比認識「中華台北」的人更多，如果轉播時使用台灣在奧會的正式名稱「中華台北」，做為媒體，勢必也會再加以解釋這是「來自台灣」的隊伍，實在沒必要拿這種常識性的做法來自嗨或是解讀為惡毒的政治意涵，反而弄得兩岸為此陷入意氣之爭。

俄羅斯因禁藥風波被處罰，因此首次以俄羅斯奧林匹克委員會(英文縮寫R.O.C.)名義參加東京奧運，同時也使用奧會會旗而非以往的國旗。不過場上俄羅斯代表隊仍繼續使用俄羅斯的國旗。（圖／今日俄羅斯)

東奧會場上另一個引起不少台灣人注意的是俄羅斯這次因禁藥風波被處罰，因此首次以俄羅斯奧林匹克委員會(英文名稱縮寫R.O.C.)名義參加，加上它也使用奧會會旗，看起來更像是「中華民國」的奧會代表隊，此事也成為這次東奧的另一項有關參賽隊伍名稱的趣談。

目前在國際奧會成員中不使用正式國家名稱的也有數個，其中最多的是西方國家原先擁有的海外殖民地轉變成海外領土，例如美屬薩摩亞、關島與波多黎各，雖是美國屬地，但各自在上個世紀獲得國際奧會成員資格，參賽成績與得獎牌也各自計算；英國也有百慕達、維京群島與開曼群島等3個海外屬地擁有各自的國際奧會會員；荷蘭在加勒比海上有個阿魯巴（Aruba）島是荷蘭王國的成員國，位於南太平洋的科克群島則屬於紐西蘭聯邦，都有各自的國際奧會會員資格。

英國媒體以台灣在奧會的名稱與旗幟問題質疑國際奧會，其實媒體應該去問英國奧會。當年名古屋決議案決定「中華台北」的名稱時，也有英國奧會很重要的一票。圖為英媒以中華台北奧運代表團名稱為題做了罕見的報導。（圖／推特@guardian)

還有一個比較特殊的是東歐巴爾幹半島上的科索沃(Kosovo)，它在2008年脫離塞爾維亞宣布獨立，塞爾雅亞雖然承認其民選政府，但只認定它是個「自治省」，不承認它是主權國家。科索沃雖然獲得90多個聯合國成員國承認其主權，並在2014年成為國際奧會成員，但至今仍無法成為入聯合國成員。這當然是巴爾幹半島長期戰爭與國際強權介入所導致的結果，證明不論是奧會名稱或國家名稱，要透過所謂「正名」來解決國際政治現實，根本是痴人說夢，不然就是騙選票的爛招罷了。

東京奧運桌球賽場上，來自香港的隊伍首次在國際賽事中同時展示中國國旗與香港特區旗幟。（圖／推特@MorningGBA)

另外一個例子是台灣人比較熟悉的香港，它在二次大戰後便以英國殖民地身份加入國際奧會，但差不多時間也回歸中國的澳門至今未能取得國際奧會會員資格，雖經北京努力推動，至今未能成功。

更特別的是，從2016年里約奧運開始，出現了「難民代表隊」(EOR)，由各個動亂國家的難民組成，代表全球8200萬流難失所的難民。本屆東奧難民代隊有29名運動員，分別來自11個國家。

從2016年里約奧運開始出現了「難民代表隊」，由各個動亂國家的難民組成，代表全球8200萬流難失所的難民。本屆東奧難民代隊有29名運動員，分別來自11個國家。（圖／美聯社）

在東奧開幕式中引起「中華台北」與「台灣」的話題後，大陸很多人認為日本在名稱使用與進場安排是「故意的」，這當然很有可能。大陸網路媒體在轉播開幕式中華台北隊進場之際，臨時把畫面切換到其他頻道，等到回復轉播時連中國隊進場都已過去，此事遭到大陸網民們痛批。網民抱怨說：「怎麼播到台灣隊時就沒了呢？」「我就是要看台灣隊跟中國隊，轉播這時掐斷那還看什麼呀？」這時網上討論有稱「台灣隊」、「台灣省隊」，也有稱「中華台北」或「中國台北」，倒是沒有因為網友使用不同名稱而爆發「辱華」、「台獨」或「傷害中國人民感情」的爭議。

雖然有很多媒體指責日本媒體在播報時擅改「中華台北」奧會代表隊的正式名稱，但平心而論，在《名古屋決議》通過後近20年裡，大陸官方媒體一直都使用「中國台北」來稱呼台灣的奧運代表隊，這是從兩岸都加入亞太經合會(APEC)以來就一直採用的小動作。有媒體稱這是「Chinese Taipei」翻譯的差異，更完全是矯辯之辭，因為奧會修改的章程中不只訂了英文名稱，也訂了中文譯名。不過，在馬英九執政期間，兩岸關係極佳，陸媒大量地（雖然沒有全部）改用「中華台北」，到了2016年民進黨執政後，又再改成「中國台北」。倒是有大陸官員解釋說，這種現象是「運用之妙存乎一心」，名稱使用完全看台灣執政當局對兩岸關係的善意而定。