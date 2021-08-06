隨著網路越來越發達，網上紛爭也越來越多，許多人因此提告或挨告。一名網友就分享他玩《英雄聯盟》(LOL)提告對方的經驗，更表示他在偵查庭上看到對方後整個人愣住，因為對方跟他想像中外表完全不一樣，最終他拿到25K和解金。

男網友在Dcard上PO文「在英雄聯盟裡告人的心路歷程」，他表示2年前一場遊戲中，他不小心失誤，讓敵人死裡逃生，要下殺手的隊友不滿，當場暴走狂飆三字經20分鐘，甚至連母親都被對方侮辱「你媽是妓女才生下你這廢物」、「大家快投降好讓他趕回家幫媽媽上香」。

原PO貼出報案三聯單，證明自己所言為真。(圖／Dcard)

原PO表示他跟對方說要提告時，還被嗆「X，孤兒會講話耶」、「記得問警察叔叔暑假作業怎麼寫」。提告過了10個月後，終於開了偵查庭，原PO說，原本自己以為對方是全身刺青還邊嚼檳榔的屁孩，沒想到來的竟是一個長相斯文的大學生，不說的話還以為他要去圖書館用功，正常到自己懷疑人生。

雖然對方辯稱遊戲名稱無法與現實身分連結，主張無罪，但原PO拿出如何連結的教學，當場請法警轉交檢察官，檢察官一看就對被告說「我建議你和解，不然你敗訴機率非常高」，被告這才驚覺不妙，態度180度大轉變，邊流淚邊跟原PO鞠躬求饒，好似一個被抓姦在床的小王，讓他怒氣瞬間全消，答應和解，拿了2萬5000和解金後，事件順利落幕。

原PO強調，上網、打遊戲是排解壓力，而不是發洩情緒用的，也不認同被說要習慣、玻璃心「何時網路上罵人變成正常的事情？」，網友看到後也狂讚：「做得好，讓那些酸酸知道網路上講話是要負責的」、「好爽，給那種只會躲在螢幕後面的人一個教訓」、「有些人真的以為網路匿名就無敵」、「一堆這種網路一條龍，現場一條蟲的」、「一堆看起來越斯文的，網路上越白目」、「2021了，還有人以為螢幕是無敵保護傘」、「現在網路風氣真的糟...」。