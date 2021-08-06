美股收漲 那指、標普締造新高紀錄 05:282021/08/06 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股收漲 那指、標普締造新高紀錄。(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 數據顯示美國上週初次申請失業救濟的人數進一步下滑後，美股那斯達克指數和標準普爾500指數收在紀錄新高。市場現在將焦點轉向明天將公布的7月份就業報告。 道瓊工業指數上漲271.58點或0.78%，以35064.25點作收。 標準普爾500指數上揚26.44點或0.60%，收4429.10 點。 科技股那斯達克指數揚升114.59點或0.78%，收14895.12點。（譯者：楊昭彥）1100806 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 白宮證實 美國考慮要求入境旅客須打完疫苗 - 國際 - 中央社 莫德納最終分析：第2劑6個月防護力93％ 對Delta強勁抗體反應 - 國際 - 中央社 美股收漲 那指、標普締造新高紀錄 - 國際 - 中央社 Delta病毒攻陷大陸17個省 美聯社點出封鎖戰略最大挑戰 - 國際 境內走私武器70％來自美國 這國政府不忍了直接怒告 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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