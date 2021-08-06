數據顯示美國上週初次申請失業救濟的人數進一步下滑後，美股那斯達克指數和標準普爾500指數收在紀錄新高。市場現在將焦點轉向明天將公布的7月份就業報告。

道瓊工業指數上漲271.58點或0.78%，以35064.25點作收。

標準普爾500指數上揚26.44點或0.60%，收4429.10 點。

科技股那斯達克指數揚升114.59點或0.78%，收14895.12點。（譯者：楊昭彥）1100806