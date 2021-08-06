圖為政府去年發行的振興券。（中時資料照）

隨著國內疫情逐漸趨緩，行政院規劃推出「振興五倍券」，但因堅持不發現金與多數民意相違，引發批評。資深媒體人黃光芹昨(5日)在臉書表示，「執政黨不發現金，執意發5倍券，其中一個理由是，給你們現金，你們會拿去存。這句話何不食肉糜？」

黃光芹臉書指出，自己不確知過去的3倍券、未來的5倍券，到底能振興多少經濟效益？至少那些手上沒錢的、根本不可能還能去存錢的人，聽到發券的人說這樣的話，鐵定會覺得刺耳。

關於5倍券，黃光芹也提出5個疑問，分別是為何要白花20幾億去印券？為何要普發而不排富？為何不先拿出信服人的數字，證明去年3倍券太振興了？執政黨難道真分辨不出來，去年疫情與今年的差別？為何黨內立委都還沒共識，政院就要？

最後，黃光芹也說，「真是不懂！」。對此有網友留言表示，「搞到天怒人怨，疫苗政策也大失人望，人民是會算總帳的」、「九成民調要參考，即發現金才最好」、「簡單卻要複雜化」。

有關5倍券的推出規劃，行政院發言人羅秉成昨表示，將朝紙本、數位並行推出，不同於三倍券，五倍券將新增面額1000元，總張數從9張增為10張，整體行政成本應與三倍券的20億元相距不遠，推出時程視疫情控制狀況，目前並無時間表。