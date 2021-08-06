櫃檯買賣中心預計於110年8月10日審議穩得(6761)上櫃案；上櫃股票全宇昕(6651)自110年8月6日起得為融資融券交易。

穩得公司主要從事電子元件銷售及電磁相容、安規認證測試服務，董事長為高治宏，推薦證券商係永豐金證券、國泰證券及凱基證券，申請時資本額2億1318萬1000元；穩得公司109年合併營業收入為14億6427萬5000元，稅後盈餘為9207萬7000元，每股盈餘為4.31元；110年第1季合併營業收入為4億3904萬7000元，稅後盈餘為4443萬8000元，每股盈餘為2.08元。

在全宇昕部分，櫃買中心表示，全宇昕自110年2月1日上櫃至今已滿半年以上，其設立年限、實收資本額、每股淨值及獲利能力皆符合「有價證券得為融資融券標準」第2條之規定，另審核日前90個營業日亦未有股價波動過度劇烈、成交量過度異常，及股權過度集中等事項，自110年8月6日起得為融資融券交易。

全宇昕目前實收資本額為3.29億元，記名股東總人數計有4739人，而持股1000股至50000股之股東人數為4165人，全體董事、監察人、經理人及持股超過10%股東之記名股份總數占公司上櫃股份之比率為25.37%。