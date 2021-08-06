連鎖餐飲集團王品(2727)受疫情三級警戒禁止內用衝擊，2021年第二季稅後虧損2.09億元、每股虧損2.82元雙創新低，拖累上半年稅後虧損0.73億元、每股虧損0.98元。不過，隨著餐飲內用陸續解禁，7月營收已見明顯回升，下半年營運有望逐漸回穩。

王品第二季合併營收36.73億元，季減22.16％、年增5.43％，但毛利率39.97％、營益率負5.46％，分創新低及次低紀錄，本業營運轉虧。加上業外虧損季增72.73％、年增91.2％，使歸屬母公司稅後虧損2.09億元、每股虧損2.82元，雙創新低紀錄。

累計王品上半年合併營收83.92億元、年增30.17％，為近6年同期高點，毛利率43.4％、營益率0.42％，優於去年同期43.12％、負1.54％，本業營運維持獲利。惟受業外虧損增加5成拖累，歸屬母公司稅後虧損0.73億元、每股虧損0.98元，但虧損幅度年減12.3％。

王品第二季營運落底，主因台灣疫情自5月中急遽升溫，三級警戒禁止餐飲內用，僅能仰賴外帶外送、冷凍食品及電商收入支撐，使台灣事業群第二季營收20.7億元，季減33.45％、年減14.36％，營益率負8.35％，較首季6.43％及去年同期5.89％大幅轉虧。

中國大陸事業群由於疫情持穩帶動市場穩步復甦，加上五一連假推升消費需求，第二季營收16.02億元，季減0.32％、年增達50.29％。不過，營益率負1.74％，亦較首季2.22％及去年同期1.56％轉虧。

合計王品上半年台灣事業群營收51.81億元、年增7.63％，但營益率自4.81％降至0.52％。中國大陸事業群營收32.1億元、年增達96.59％，營益率0.24％，較去年負20.25％大幅轉盈，營運已見好轉。

王品亦公布7月自結合併營收10.38億元，月增18.78％、年減25.43％。其中，台灣事業群營收4.81億元，月增達31.97％、年減47.18％，主因7月27日警戒降級，多數縣市開放餐飲內用。中國大陸事業群5.56億元，月增9.31％、年增15.9％，維持穩健復甦。

累計王品前7月自結合併營收94.17億元、年增20.3％。其中，台灣事業群營收56.34億元、年減1.25％，中國大陸事業群37.83億元、年增達78.2％。隨著雙北及宜蘭3日解禁，全台餐飲內正式解封，王品將提供內用及外帶外送雙軌並進，盼餐飲市場早日回溫。