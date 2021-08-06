金管會公布外資進出最新統計，外資2021年7月持續落跑，淨匯出擴大至約35.19億美元（約新台幣977億元），匯出幅度為去年8月以來近11月最高，亦為金融海嘯以來近13年同期高點。合計2個月來已淨匯出達約54.33億美元（約新台幣1508億元）。

金管會統計，外資7月淨匯出約35.19億美元，其中一般外資淨匯出約35.14億元、陸資淨匯出約479萬美元，使累計淨匯入金額續降至2159.47億美元。不過，累計外資前7月仍淨匯入約74.01億美元，其中一般外資淨匯入約74.02億美元、陸資淨匯出約59萬美元。

同時，外資7月賣超台股力道擴大至1203.2億元，其中對上市股票擴大賣超達1180.61億元、對上櫃股票亦持續賣超22.59億元。累計前7月賣超台股擴大至5030.45億元，其中對上市股票賣超增至5028.43億元，對上櫃股票亦轉為賣超2.02億元。

外資1月、4月及5月分別淨匯入49億、50.38億、32.47億美元，2、3月則淨匯出0.21億、3.29億美元，但調節幅度不大。過往外資多在領完股利後才調節匯出，但因今年股東會受疫情影響首度延後，加上疫情及台股位處相對高點，使外資6月即出現較明顯調節。

證期局官員認為，7月國際主要股市指數普遍震盪，市場擔憂疫情反彈將減緩全球經濟成長，且投資人預期美國貨幣政策可能逐步緊縮。在不確定性因素增加下，使外資避險氣氛趨濃，對台股亦轉向謹慎保守操作。