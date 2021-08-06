第五輪疫苗預約昨正式開放，截至昨天下午1時，就有32萬多人預約打疫苗，但以國內目前的疫苗剩餘量，第四輪與第五輪的人打完疫苗後，也沒有新的疫苗進來，最後恐剩不到50萬劑，至於我國疫苗存量是否足夠，則要看八月、九月有沒有疫苗到貨。

第五輪疫苗因為AZ數量不足，因此輪到莫德納疫苗上場，這波符合預約資格的對象預計共51.9萬人，截至昨（5日）下午1時，中央流行疫情指揮中心統計，已經有32萬3000人完成預約，佔符合資格者總數的62.8％，預計在8月11日至8月17日開打。

針對我國疫苗數量究竟還剩下多少，莊人祥昨在記者會上透露，中央及分配至地方政府的疫苗加起來，目前全台剩餘疫苗量約86萬劑AZ疫苗和65.8萬劑莫德納疫苗。

然而第五輪即將開打，第四輪卻還沒有完全接種完畢，而指揮中心4日配送52.57萬劑的AZ疫苗給地方政府，加上7月28日配送的第一批共24.31萬劑，總計已配送76.88萬劑，如果以全台AZ和莫德納疫苗共剩下約152萬劑疫苗，扣除掉第四輪配送的76.88萬劑，和第五輪的預計51.9萬人可接種，最後恐怕剩不到50萬劑的疫苗。

外界質疑疫苗不夠，陳時中日前曾在記者會上說，指揮中心購買的疫苗總貨量是足夠的，但是到貨量沒有把握，因此現在主要都是進貨的問題。

陳時中指出，我們有自購莫德納505萬劑、美國送250萬劑；AZ買1千萬劑，到貨188萬劑、日本送334萬劑，高端購買500萬劑、COVAX平台買500萬劑，目前疫苗總購買數加上他國贈送的疫苗，總共大約是3591萬劑，而這部分還沒有加上立陶宛贈送台灣的2萬劑AZ。另我們也已經向莫德納簽約明年交付2000萬劑、後年1500萬劑。

面對疫苗短缺的問題，衛福部次長薛瑞元昨天表示，目前會以增加國人疫苗覆蓋率為主，如果有疫苗進來，就會依序安排民眾施打。另外，預計在八月和九月應該還是會有疫苗到貨，但實際時間仍要等到飛機降落，實際拿到疫苗才能確定。