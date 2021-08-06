外號「小清新」的空手道好手文姿云，昨（5日）挺進東京奧運空手道女子55公斤級4強賽奪下銅牌，也是台灣史上首面奧運空手道獎牌，而好消息不只這一樁，據悉她已接受交往11年男友的求婚，準備邁向人生下一階段，而未婚夫身分也曝光，就是她身邊的「魔鬼教練」徐瑋駿。

文姿云與教練男友徐瑋駿是體壇有名的「神鵰俠侶」，她透露男友始終在旁陪伴及督促她，在挫敗時給予很多信心，受傷時也會隨時在旁照顧，一直以來更對她充滿信心，即便男友訓練方式是出了名嚴格的「魔鬼教練」，她依舊對男友心懷滿滿感謝，更不忘強調：「沒有他，就沒有今天的我。」

文姿云不只一次曬出與徐瑋駿的合照，今年三月白色情人節時，她在IG曬出放閃照表示：「今天又是情人節，我絕對沒有要閃瞎你們的意思。其實今天沒有什麼特別的感覺～因為平常就覺得自己很幸福了」，文字中散發出幸福的粉紅泡泡，如今2人即將步入禮堂，讓不少粉絲紛紛獻上祝福。