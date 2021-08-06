智慧交通車載電腦系統製造商鑫創電子(6680)5日股東常會通過2020年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利2元。展望後市，公司目前在手訂單需求良好，惟缺料缺櫃干擾營運成長動能，將致力降低對出貨進度影響，力拚下半年營運持續回升。

鑫創電子此次股東會亦完成4席董事及3席獨董改選，年初入股合計取得10％股權的面板大廠友達取得1席董事。由系統暨解決方案事業總部副總曾天龍擔任法人代表。市場預期，雙方針對智慧交通的深化合作效益，可望自明年起逐步顯現。

鑫創電子2020年營收創4億元新高、年增7.73％，惟因疫情造成新台幣匯率波動，使毛利率及營益率略降至34.06％、16.94％，匯損則拖累業外虧損加劇，使稅後淨利0.39億元、年減達22.31％、每股盈餘（EPS）2.16元，雙創歷年低點。

鑫創電子今年營運動能逐季回升，但仍受匯率波動及缺料干擾出貨進度影響。上半年營收1.57億元、年減20.61％，毛利率32.23％、營益率9.4％，低於去年同期34.12％、18.3％。稅後淨利0.12億元、年減達56.09％，每股盈餘0.66元，均創同期新低。

展望今年，鑫創電子除持續深耕智慧交通外，亦朝向智慧交通顯示解決方案及商用車聯網發展。與友達透過入股建立策略夥伴關係，預期可形成優勢互補，共同掌握智慧交通領域客戶升級需求、建立完整解決方案。

法人認為，鑫創電子持續拓展歐美自駕車、無人車應用系統市場，目前在手訂單及產業展望皆處於正向循環，上半年營運疲弱主要受到零組件缺料影響出貨進度影響，預期在缺料狀況紓緩後，營運動能可望顯著好轉，力拚下半年營運持續回升。