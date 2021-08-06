美(吉吉)-KY(8466)7月合併營收達2.21億元，月增2.32％、年減14.88%。公司指出，雖深圳鹽田港口已在7月陸續恢復貨櫃運輸，但運能僅緩步提升，因此，7月出貨仍受影響，而有部分遞延情況。前7月合併營收17.86億元，年成長9.59％。

美(吉吉)今年前7月歐洲、北美、中國大陸、台灣等營收比重分別為67.62％、10.49％、6.62％、7.30％，其中歐洲地區客戶隨著新款石塑地磚產品上市，挹注前7月銷售仍較去年同期成長31％，目前主要客戶下單力道強勁，整體在手訂單仍較去年同期呈雙位數成長，推升訂單能見度無虞。

美(吉吉)表示，目前集團訂單出貨仍受全球航運緊張而遞延，雖使得短期營收認列受壓，但觀察歐、美地區石塑地板市場供需及主要代工客戶整體庫存水位維持健康水準，去除航運影響出貨的不利因素，客戶訂單力道仍強。

美(吉吉)說，將密切觀察整體訂單出貨與全球缺櫃影響，針對在手訂單及客戶船期安排適當調配旗下東莞廠產能稼動率、已完成擴增倉儲空間，並加大管控庫存管理與原料採購穩定度，對第3季營運仍維持樂觀看法。