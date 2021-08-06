英國央行週四貨幣政策委員會週四(5日)表決維持基準利率、資產購買規模不變，同時警告，隨著經濟自疫情復甦，短期內通膨將顯著高於目標水平，於年底達4%。受到英國央行聲明偏鷹，英鎊應聲走揚，市場預期英鎊兌美元衝破1.4關口。

央行貨幣政策委員會週四表決，同意將基準利率維持在0.1%的歷史低點，並指稱，若經濟發展若與8月貨幣政策報告的核心預期一致，可能需要在預測期內適度收緊貨幣政策。

FXTM富拓首席中文分析師楊傲正表示，過去一個半月中，英國的經濟數據表現出更強的成長動力。6月的英國消費者物價指數 (CPI通膨) 已達2.5%，意味通膨水準比英國央行預期更早達標。另外，英國5月GDP成長率也達到3.6%，延續上漲形勢。而市場一直擔心7月時，首相強生執意取消所有防疫措施會導致英國疫情又迎來一波大爆發。目前英國疫情雖未見好轉，但也未見大爆發的跡象，使得英國的經濟形勢擁有了可延續復甦反彈的動能。

因應英國經濟形勢比預期要好，英國央行近來已有兩位官員公開表示支持更早討論縮減刺激措施，其中副總裁Dave Ramsden 預期今年晚些時候，通膨率可能會有一段時期高達4%，是央行目標的兩倍，而推高通膨率的因素還可能需要一段時間才能緩解。同時他明言「考慮收緊的條件比先前預期更早得到滿足」。另一官員Michael Saunders也表示，隨著經濟反彈，英國央行可能不得不考慮在“未來一兩個月” 結束刺激計畫，以遏制通膨。

英國央行的資產購買計畫維持在8950億英鎊。但早在6月的利率決議時，央行首席經濟學家Andy Haldane就提出異議，認為英國央行應當將8,950億英鎊的量化寬鬆計畫削減500億英鎊不過他的建議並未獲得接納。因此，市場愈來愈相信本次的決議將會有更多委員支持該建議，並將展開縮減買債規模的討論。