松瑞藥(4167)第2季營收5.24億元，年增30%，為單季歷史次高，毛利率21%、營業淨利率7%，營收表現雖然成長，但受銷售產品組合變化、新品開發費用上升，及匯損增加的影響，獲利表現較首季衰退，單季EPS0.05元，上半年EPS為0.32元。

松瑞藥指出，厄他培南針劑產品的全球佈局已見到初步成果。在中南美洲最大的巴西市場，巴西官方(ANVISA)已通知取得藥證，目前松瑞藥已開始進行上市銷售的準備工作。松瑞藥並預期今年下半年將簽訂歐洲、亞太市場的授權合約，在南科廠產能持續去瓶頸下，能夠順利配合新市場上市銷售需求。

歐美新冠疫情影響，船運、物流運輸遲緩，松瑞藥以外銷為主，在運輸櫃位一位難求狀況下，不但銷貨的運輸成本增加，也造成出貨期程較不易掌握，營收波動較為明顯。此外，第二季美洛培南的出貨量較大，受到銷售產品組合變化的影響，毛利率較第一季為低。

松瑞藥預期下半年將有許多新的業務機會，美國厄他培南(Ertapenem)及美洛培南針劑產品陸續有新的GPO需求開出，松瑞藥的厄他培南原廠(Merck)產品在美國市占率仍有5%，再加上由Merck供貨的AG (Authorized Generic；原廠授權銷售廠商)市占率仍達30%以上，顯示市場中若有供貨穩定的學名藥，便有取代原廠相關產品共約35%市佔的可能。松瑞藥與美國銷售夥伴(Apotex & Sandoz)，將持續積極拓展更多GPO客戶，繼續推升厄他培南及美洛培南的美國市占率，公司對於今明兩年營收及獲利表現仍是樂觀看待。