經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)受疫情三級警戒暫停營業衝擊，2021年第二季營運轉虧落底，稅後虧損0.89億元、每股虧損1.21元，上半年稅後淨利79.1萬元、每股盈餘（EPS）0.01元，雖創同期新低、但仍險守獲利。

展望後市，柏文所有品牌營業據點均在7月27日恢復營業，公司對台灣防疫作為及健身產業前景仍具充分信心，既定據點展店計畫不變、至11月每個月均有新據點開業營運，為營運持續增添成長動能，下半年營運可望觸底後逐步回升。

柏文第二季合併營收4.79億元，季減47.41％、年減42.51％，為4年半低點。但毛利率3.52％、營益率負25.85％雙創新低，營業虧損1.23億元，本業首見單季虧損。歸屬母公司稅後虧損0.89億元、每股虧損1.21元，亦為歷年新低。

累計柏文上半年合併營收13.9億元、年減18.54％，仍創同期第三高，但營益率18.16％、營益率0.49％雙創同期新低。雖然業外虧損減少69.32％，歸屬母公司稅後淨利79.1萬元、仍年減達99.52％，每股盈餘0.01元，雙創同期新低。

柏文因應國內疫情升溫、疫情警戒調升至三級，旗下健身工廠、人體工房、兒童體適能俱樂部、肖跳、滾吧及鐳射戰場等所有品牌營運據點自5月15日起暫停營業，停業使第二季營運急遽轉虧，上半年營運表現亦因此大幅下滑。

隨著指揮中心7月8日宣布微解封，健身工廠除雲林縣及高雄市外的38處據點，於7月13日在執行高強度防疫措施下恢復營業，其他品牌與雲林縣及高雄市共13處健身工廠據點，則於7月27日恢復營業，使柏文營運在落底後可望逐步回升。

柏文指出，保持規律運動有助增強抵抗力，將身心調整到最佳狀態。雖然部分民眾擔心健身房為感染高風險環境，但近期美國、澳洲多起研究報告指出，健身房並非病毒傳播主要場域，病例僅占疫情極小部分，只要最好正確防疫措施，反能增進身體健康與抵抗力。

柏文表示，健身工廠據點除了執行高強度清潔消毒措施，並要求會員確實執行實聯制與手部消毒、全程配戴口罩、保持社交距離及器材間隔使用。所有員工配戴口罩、護目鏡，私人教練每周進行抗原快篩，去年導入的進場人臉辨識系統，亦升級為戴口罩也能辨識入場。

同時，柏文對台灣防疫作為及健身產業前景仍具充分信心，除了利用停業期間改善既有據點設備、增設新器材外，既定的展店腳步亦未因疫情放慢。其中，「健身工廠」新竹市光埔廠已於17日開業，嘉義縣民雄廠預計23日開幕。

柏文表示，9月預計有高雄市南岡山廠、南投縣草屯廠2處新據點開幕，10月開出台北市長春廠及台中市福科廠2個都會區據點，11月則有高雄市福華廠接棒開幕，每月均有新據點加入營運行列，為下半年營運增添成長動能。

此外，柏文為提升台灣疫苗接種率，對完成首劑及第二劑疫苗施打的健身工廠會員，均將加碼贈送1個月會籍。預期疫情隨著疫苗陸續施打將可獲得有效控制，新據點開幕將能適時滿足疫後民眾尋求鍛練身體與身心放鬆的報復性需求。