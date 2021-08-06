大宇資(6111)股東會通過處分北京軟星49％股權及大陸地區「仙劍奇俠傳」智慧財產權，昨天正式拍版定案，大陸遊戲大廠中手遊總計出資港幣6.4184億元(約當新台幣23.13億元)，大宇資依IFRS規定將認列處分利益約17.4億元，每股貢獻高達27.60元，最快第3季入帳，未來可做為盈餘發放。

大宇資表示，在最主要的華文市場大陸地區由於主管單位的版號審查，自2018年大陸重點整治遊戲版號以來，版號也因此成了產品發展的重要資源，2020年全年一共有1,413款遊戲過審，其中，大陸國產遊戲1,316款，國外遊戲僅通過97款，另外還有19款遊戲被撤銷版號。同比2019年減少47.6％，其中手遊共有71款；客戶端遊戲12款；主機遊戲10款。

該公司認為，在市場嚴峻的挑戰以及疫情未知的變化之下，董事會透過多方管道尋找最合適的對象作為合作戰略夥伴，雙方的合作必須建立在良好的互信基礎外，對方是否具備永續化經營IP的實力也是評估重點之一，未來除了能夠讓「仙劍奇俠傳」在大陸取得最大資源的發揮以外，更能夠放眼國際，打造擁有全球頂級影響力的華人遊戲品牌。因此本次的交易對象正是與大宇資訊有多年合作經驗的戰略夥伴中手游集團(CMGE)，而交易的金額為港幣6.4184億元，也高於由第三方機構出具鑑價報告以及價格合理性意見書後的金額。