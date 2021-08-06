本土疫情重創國內民生經濟，傳出中央擬發「5倍券」振興消費，引發關注。國民黨立委李貴敏表示，全國無薪假已超過4.4萬人，民眾面臨被一文錢逼急的慘況，但行政院院長蘇貞昌卻仍沾沾自喜去年3倍券有多好，她懇請蔡政府趕緊普發現金，否則「掏錢買券」的政策儼然是想把百姓再扒一層皮。

李貴敏4日投書《Yahoo論壇》表示，5月中旬以來各行各業倒閉、無薪假比比皆是，如今無薪假人數已超過4萬4千人；之前四波紓困限制門檻重重，許多行業及勞動人員根本無法受惠，他們都需要即刻救援。

李貴敏直言，台灣人現在是急需現金救命的關鍵時刻，沒人有餘裕陪政府玩幾倍振興、用錢換券的把戲；去年3倍券發放時間晚、手續繁瑣又有諸多限制引發民怨，反觀新加坡、南韓、日本和美國，去年都有普發現金的經驗，香港政府近期更加碼解民眾燃眉之急。尤其蘇貞昌及其內閣不斷自滿去年3倍券有多好，但根據審計部公布之報告，所謂「三倍券效益千億」的說法，並沒有客觀調查資料可佐證。

綜觀以上，李貴敏強調，蔡政府不要再沒事找事，把簡單問題複雜化，快點普發不需另外花成本印製的現金才是正確選擇。