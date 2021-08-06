氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天至9日「西南季風」持續，大氣很不穩定，其中有「中小尺度對流系統」發展的條件，伴隨「劇烈天氣」，迎風面西南部受威脅最大，慎防「致災性」降雨；「盧碧颱風」明日、8日雖減弱為熱帶低壓，但有折返台灣的機率，為各地帶來豪雨及強風的威脅，應密切注意並加強防範。

吳德榮說，今日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，「盧碧」颱風沿著福建海岸向東北前進，即將減弱為熱帶低壓，今、明金門受其環流影響、風雨增強，應注意；明日、8日其轉向偏東、跨過台灣海峽，此時不確定性範圍增大，但再度侵襲台灣的機率大幅提高，需密切注意其動態。至於另二個颱風「銀河」、「妮妲」昨日生成，反映大「季風低壓」為多颱生成的環境，但此2颱風皆受「西南季風」導引，向東北東、漸行漸遠，對台毫無威脅。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，10日至12日「太平洋高壓」逐漸增強、西伸，「西南季風」逐漸減弱，但低層水氣多，大氣仍不穩定，西南部有局部陣雨或雷雨，其他地區午後亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率，局部地區仍有「劇烈天氣」發生的機率，應注意。