前立委顏寬恒日前宣布請辭國民黨副祕書長返鄉經營，地方指他要推動基進黨立委陳柏惟罷免案，由於適逢國民黨前主席朱立倫甫宣布參選黨魁，時間敏感，對此，港媒認為，罷免案立委陳柏惟案與公投案脫鉤，使得罷免難度增加，因此顏提早展開布局，確保罷免力道維持，增加成功機率。

顏寬恒4日在臉書宣布，在黨主席改選前夕，決定「歸還」黨職，把全部心力放回故鄉；江啟臣1分鐘後在臉書回應「謝謝哥們一路相挺，回歸故鄉換我挺你。」兩人都以「兩情若是久長時，又豈在朝朝暮暮」為標，並放同張合照，展現「好默契」，但因顏寬恒辭職時間正逢朱立倫宣布參選黨主席之際，時機敏感，也引起關注是否「跳船」？。

不過，現任江啟臣4日受訪時則表示，時間點並不敏感，因為這是他與顏共同的決定，而面對媒體進一步追問顏寬恒請辭是否和罷免陳柏惟案有關，江啟臣未直接證實。連顏寬恒面對此問題時，則是既未否認也未承認，僅強調因現任民代不符合地方鄉親的期待，自己接到許多基層的埋怨與陳情，所以將以個人的身分返鄉服務。

對此，港媒《中評網》今（6日）分析，中選會7月初以疫情導致選務籌備不及為由，宣布原訂8月28日公投延期至12月18日，罷免案延期至10月23日。由於罷免案和公投案脫鉤，使得罷免難度增加，顏提早展開布局，勤走基層，以確保罷免力道維持，增加成功機率。