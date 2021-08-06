橘子(6180)公布第2季及上半年財報，單季營收24.07億元，季減23％，年減6％，營業利益2.04億元，季減53％，年減34％，稅後歸屬母公司業主淨利1.68億元，季減46％，年減17％，每股盈餘0.96元。累計上半年營收55.14億元，年減3％，主要遊戲本業持穩，但因上半年推出多款新作，導致一次性行銷費用增加，營業利益6.34億元，年減22％，稅後歸屬母公司業主淨利4.77億元，年減18％，每股盈餘2.72元。

橘子表示，今年5月13日啟動全員居家工作至今；遊戲營運團隊運作如常，不受遠距工作及玩家使用習慣改變所影響，也讓新增回流成長動力由手遊順利轉移至端遊。

因遊戲事業營運穩健，帶動GASH樂點收入較去年同期增長21％，年增率較遊戲事業及其他事業為高。支付事業方面，橘子支付深耕超商通路及生活繳費服務，加上非接觸交易需求增長，交易筆數較去年同期成長405％、會員數成長628％。

展望下半年，《新楓之谷》發揮暑期改版效應，多款遊戲將推出改版活動，加上新作即將上市，可望挹注下半年集團營運動能。橘子支付則持續拓展通路及服務內容，以因應後疫情時代的新消費樣態。