致伸(4915)七月份合併營收為新台幣54.2億元，年減6%，較六月份的52.7億元月增3%。累計今年前七月營收共新台幣390.3億元，年增10%。此外，致伸第2季毛利率達13.3%，帶動稅後淨利季增21.0%、年增21.5%，EPS為1.37元；展望後市，預期第3季在聲學產品出貨增溫帶動下，營收將較上一季成長，毛利率預計至少維持高檔或再略增，在產品組合持續改善下，整體下半年獲利動能也有望較上半年增溫。累計上半年致伸EPS為2.5元。

致伸表示，因疫情居家辦公、電腦、電競與消費產品需求持續成長，但是成長幅度隨著疫情趨緩而漸趨溫和。當疫情得到紓解，辦公室逐步開啟後，商用的多功能事務機與印表機需求將會復甦而有年增雙位數的成長率。受惠於先進駕駛輔助助系統 (ADAS) 的需求，汽車電子需求續強。雖然聲學產品與視覺影像產品因整體策略調整，積極降低毛利不佳與不具獲利性產品線，而呈現營收微幅持平之趨勢， 然而聲學產品與視覺影像產品受益毛利改善，整體獲利均較去年大幅提昇。

展望下半年，公司肯定獲利將持續改善，毛利率與營益率均有望較上半年顯著提升。智慧介面裝置方面預期受惠電腦、電競需求獲利續穩。視覺影像部分獲利主因汽車ADAS貢獻挹注預期將有顯著獲利年成長。聲學產品因改善客戶結構與增加高階產品比重，較上半年獲利成長率高。

致伸表示，展望今年持續受惠於產品結構優化，對獲利成長動能將優於營收。整體獲利年成長率將優於營收成長率:主因產品與客戶比重優化，毛利率與營業利益率改善。

致伸持續深化三感合一策略: 擴展於智能化新產品廣泛應用而挹注新成長動能，高附加價值新產品比重預期逐年增加，如智慧物聯網與智慧家庭等。

致伸也持續升級製造能力並以工業4.0思維引導製造與邁向智慧製造。致伸泰國自建廠預計第四季底進駐， 將成中國外最大製造基地。