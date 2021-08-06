信錦(1582)上半年每股盈餘為1.22元，公司積極布局新產品，強化成本管理，加上傳統旺季來臨，信錦審慎樂觀下半年營運。

IC等缺料問題干擾電子產業供應鏈，信錦第2季合併營業收入為25.25億元，季增10%，年減6%，受原物料成本持續上漲及廠區規模調整影響，單季毛利率約13%，較上季及去年同期下滑，營業淨利約0.58億元，受匯兌損失影響，稅前盈餘為0.32億元，稅後盈餘約0.25億元，以期末股本計算，單季每股盈餘為0.2元；累計2021年上半年合併營收為48.2億元，年增10%，受原物料成本上漲影響，毛利率與營業利益率降至17%及5%，營業淨利為2.24億元，稅後盈餘為1.51億元，每股盈餘約1.22元。

儘管上半年財報表現不佳，信錦自3年前啟動入股併購策略擴大產品線及業務，公司陸續於2019年入主鎂鋁合金壓鑄廠敬得科技、2020年底取得NB軸承與散熱元件廠陸合企業70%股權，補強信錦企業小型軸承與精密沖壓件的研發製造能力，隨著整併效益發酵，成為公司業績成長新動能。

展望未來，信錦表示，公司將加速整合集團資源，提升營運效率，強化成本管理，並積極布局新產品維持營收成長動能，對下半年營運審慎樂觀。