華宏(8240)通過第2季及上半年財報，單季合併營收為26.61億元，季減1.4％，年增6.9％；營業淨利0.73億元，與去年同期相當；歸屬母公司業主淨利為0.19億元，每股盈餘為0.19元。累計上半年合併營收53.62億元，年增15％；稅後淨利1.27億元，年成長46.7％，每股稅後盈餘1.17元，為7年來同期新高。

華宏上半年受惠於居家辦公與遠距教學需求，NB與IT面板出貨強勁，帶動光電材料營收向上推升。塗佈代工與製程用保護膜銷售也隨客戶出貨提升，年增達72％。然而第2季毛利與獲利較前季下滑，受到銷售產品組合、工廠搬遷產線停工、匯率波動、國際運費包裝耗材上漲所致。全球持續受新冠肺炎疫情壟罩，除海外新興市場開發停滯外，部分客戶晶片與零組件缺貨，也衝擊車載面板材料出貨遞延。

青島廠搬遷新廠已於7月底前完成，可於下半年傳統電子旺季恢復產能。第3季多款高規電視與NB機種陸續推出外，Mini LED產品開始量產，可望帶動下半年LCD光學膜片銷售穩健成長；車用觸控面板材料與防爆膜將隨車市復甦提升銷售動能；自製保護膜與面板貼合膜出貨隨客戶需求而增加。在多元化產品佈局及客製化訂單帶動下，公司對下半年保持樂觀。