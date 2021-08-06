國巨(2327)及集團子公司凱美電機(2375)公布7月合併營收，其中凱美電機7月合併營收7.4億元，再創單月歷史新高；國巨7月合併營收為97.71億元，再創107年9月以來新高。

傳統旺季終端需求強勁，且東南亞新冠肺炎疫情再起，國巨及凱美電機7月合併營收表現出色，國巨7月合併營收為97.71億元，月增2.8%，年增39.4%，再創107年9月以來新高；累計1到7月合併營收為612.4億元，較去年同期增加100.8%。

國巨表示，7月營收較上月成長，主要是大中華區客戶的拉貨動能穩健，且歐洲、美國及日本等高端市場的需求暢旺所致。

凱美電機7月合併營收為7.4億元，月增2.4%，年成長82.6%，創下單月歷史新高，累計前7月合併營收為45.8億元，年成長88.52%。

就各產品來看，7月電容及風扇產品營收分別為2.42億元及4200萬元，分別較去年同期成長22%及56.7%，電阻產品營為4.56億元，年成長30.3%，創下33個月新高。

展望未來，國巨表示，公司整體營運穩健且持續維持高產能利用率，以因應終端市場的強勁需求；然因全球疫情仍未緩解，且國際貿易爭端的不確定性高，公司審慎樂觀應對業績及營運展望。

凱美電機表示，由於大陸限電規模逐步擴大，部分地區甚至調漲電價，已開始影響材料的價格及供應，且大陸新冠疫情也使華中及華東地區祭出各項管制措施，預計將嚴重影響到第三季各項材料供應及運輸時效。