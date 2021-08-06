高端送交多少批疫苗給食藥署審查？醫藥記者連追3天，衛福部部長陳時中4日因相關問題動怒嗆媒體「這樣的問法不好啦」、「用這樣的態度不是一個健康的態度」，引發各界熱議。對此，國民黨台北市議員張斯綱回擊：「態度不健康的是你。」呼籲陳務必好好「校正回歸」他的態度。

記者4日提問：「問了兩天指揮中心都沒辦法給相關數據，難道是沒辦法掌握疫苗這次批次和相關數字嗎？」陳時中則臉色一變回嗆：「這樣的問法不好啦！我昨天就跟你我講忘了問，第一天是我不知道，第二天我忘了問，用這樣的態度不是一個健康的態度，且幾批跟大眾利益也關係不大。」陳5日為此道歉：「我應該修養好一點，大家都很健康。」

張斯綱5日在臉書發文質疑，記者認真提問錯了嗎？一個問題問了兩天政府都無法給出相關數據，「衛福部都沒人上班了嗎？部長忘了！幕僚呢？難道都在看戲？還是跟3+11一樣都不做紀錄，每天記者會演完就算了！」張直言，難怪很多人批評每日下午指揮中心記者會根本就是「五漢廢言」。

張斯綱反嗆陳時中：「批記者態度不健康，陳部長那你態度健康嗎？」認為陳身為衛福部長卻連相關問題都不清楚，這樣的政府，這樣的疫苗有誰敢打？張痛批：「我想告訴陳時中部長，『態度不健康的是你』，請好好校正回歸您的態度吧！」