小編今天（6日）精選5件不可不知的國內外財經大事。晶圓代工二哥聯電第二季繳出亮麗成績單，加上對下半年展望樂觀，法人買盤積極卡位，股價5日大漲2.9元，終場以63.4元作收再創波段新高，成交量放大至48.3萬張，三大法人合計買超7.5萬張。稍早聯電ADR收盤大漲逾5%。法人表示，聯電產能利用率滿載將延續到年底，第四季不排除再度調漲代工價，今年營收將逐季創高。

【1】聯電7月營收再創新高

晶圓專工大廠聯電5日公告7月合併營收183.66億元，再創單月營收歷史新高，主要是受惠於7月調漲晶圓出貨價格，以及接單暢旺且現有產能全數滿載。法人表示，聯電產能利用率超過100％情況將延續到年底，第四季不排除再度調漲價格，今年營收將逐季創下歷史新高，年度獲利亦可望續締新猷。

【2】晶圓代工傳漲價 台積電不動如山

晶圓代工產能供不應求延續到2022年之後，有關價格調漲消息不斷，而近期業界再度傳出，台積電將自8月起調整16奈米以上成熟製程晶圓代工價格消息。台積電表示不評論任何有關漲價的市場傳言。然而多數IC設計業者指出，下半年台積電成熟製程產能都已被預訂一空，已確認的晶圓代工訂單價格不動，至於急單或加單部份的價格本來就比正常訂單高，並不能視為漲價。

【3】Delta病毒來亂 MLCC供應鏈拉警報

Delta病毒肆虐，導致全球疫情捲土重來，被動元件主要生產重鎮馬來西亞、菲律賓以及中國大陸疫情蠢動，TrendForce「MLCC報告」調查，全球MLCC生產基地有55％位於中國，市場關注國巨蘇州廠、村田無錫廠的MLCC產出。

【4】鴻海25.2億買下旺宏6吋廠 半導體布局再下一城

苦等多時的旺宏6吋廠終於花落鴻海家。鴻海5日宣布以新台幣25.2億元取得旺宏竹科6吋晶圓廠，為半導體佈局再下一城，鴻海董事長劉揚偉更當場宣布將強攻第三代半導體SiC元件晶圓製造，以為日後揮軍電動車先備好糧草。

【5】聯準會最快何時升息 ？Fed副主席洩答案

美國聯準會（Fed）副主席克拉里達（Richard Clarida）指出，今年政府大手筆財政刺激加速經濟復甦，Fed應會考慮讓貨幣政策正常化，最快2023年初開始升息。