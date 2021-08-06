美國諺語說「一天一蘋果，醫生遠離我」，到底蘋果有哪些營養價值呢？高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，蘋果是很營養健康的食材之一，不僅富含抗氧化物質與豐富的膳食纖維，適量食用不僅可增加飽足感，亦有助促進排便，適合各年齡層食用。

蘋果價格親民，且富含多種營養物質，適合各年齡層食用。廖嘉音營養師表示，蘋果的營養價值包括：

(圖/健談提供)

1. 抗氧化作用：

蘋果富含維生素C、E、β-胡蘿蔔素、茄紅素、山茶酚、檞皮素等多種抗氧化物質，可幫助細胞修復、強化免疫力，有助維持身體健康。

2. 增加飽足感、促進腸胃蠕動：

蘋果含有豐富的膳食纖維與果膠成分，不僅具有飽足感，也可促進腸胃蠕動，減少便祕問題發生。

3. 降低膽固醇、預防膽結石：

蘋果中的果膠能與膽固醇結合，幫助膽固醇排出；此外，果膠可以吸收膽汁，促進膽汁排出與代謝，有助預防膽結石發生。

4. 維持骨骼健康：

蘋果中也含有鈣、鎂等礦物質，有助預防、延緩骨質流失，以維持骨骼健康。

蘋果皮也含有β-胡蘿蔔素、山茶酚、懈皮素等抗氧化成分，建議食用前仔細搓洗以去除水蠟，連皮食用更能攝取完整的營養價值。