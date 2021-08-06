一名男子阿文（化名）與妻子小如（化名）結婚後，對大學時期的舊愛琪琪（化名）念念不忘，某天跟妻子提議到花蓮遊玩，沒想到卻住進琪琪經營的民宿，二人重逢瞬間天雷勾動地火，結束花蓮旅程後，仍繼繼維持外遇關係，直到被老婆抓包姦情才曝光，阿文也因為偷吃，付出慘痛代價，與小如離婚後，付出200萬元賠償金與1000萬元贍養費。

據「ETtoday新聞雲」報導，阿文與琪琪是大學同班同學，2人念書期間就常常騎車到花東遊玩，畢業後2人各奔東西，阿文回到宜蘭工作，後來與同事小如結婚，琪琪則到花蓮經營民宿。

阿文婚後有次便跟小如提議到花蓮遊玩，想不到入住的民宿老闆娘，竟然就是舊愛琪琪，雖然阿文極力掩藏內心喜悅，但心裡卻有一個「重溫舊夢」的大膽想法，於是趁著小如熟睡時，偷跑出來到與琪琪幽會、在戶外喝咖啡，兩人瞬間天雷勾動地火，纏綿一晚。

花蓮旅程結束後，阿文繼續與琪琪保持聯繫，甚至常以出差為由偷吃，小如發現老公行為怪異，便託徵信社跟蹤蒐證，果然抓包2人姦情，氣得訴請離婚，最終阿文付出200萬元賠償金及1000萬元贍養費。