長科*(6548)受惠於客戶需求強勁，且漲價效應顯現，7月合併營收10.89億元，月增率0.3%，再創單月歷史新高；長科*董事長黃嘉能表示，目前第3季訂單已滿，隨著新產能陸續開出，樂觀看待下半年營運，由於IC導線架無新進者，預期未來1到2年IC導線架還是相當好。

儘管馬來西亞子公司七月上旬受到當地政府實行防疫措施影響出貨，但受惠其他客戶需求強勁，QFN出貨熱度有增無減，加上產線製程持續進行優化，提升生產效率，長科*自結7月合併營收為10.89億元，月增0.3%，年成長42.3%，再創單月歷史新高；累計前7月合併營收為68.8億元，較去年同期成長28.4%。

長科*自結第2季合併營收為30.71億元，合併營業淨利為4.64億元，合併稅前盈餘為4.09億元，歸屬於母公司稅後盈餘為3.11億元，單季每股盈餘0.88元；累計上半年合併營收為57.91億元，合併營業淨利為7.56億元，合併稅前盈餘為7.26億元，歸屬母公司稅後盈餘為5.49億元，每股盈餘1.55元。

黃嘉能表示，長科*擁有領先業界的沖壓、蝕刻與電鍍製造能力，為全球主要的導線架供應商，2020年導線架全球市佔率約11%，客戶群涵蓋IC封裝測試、整合元件製造廠與IC設計公司，從應用面來看，穿戴式裝置、遊戲機、手機到汽車等使用的晶片逐漸採用QFN 技術，除受惠於QFN需求增加外，擴充QFN產能及對外併購都是帶動營運成長動能的方式，未來將是長科*的「黃金五年」。

黃嘉能強調，導線架今年仍供不應求，報價會有所調整。但價格取決於原物料、匯率、市場供需及客戶關係等四大考量，長科*重視維持長期良好客戶關係，審慎樂觀看待未來整體導線架產品報價，並期望長科*能成為導線架產業的規格制訂者，而現在已經愈來愈接近這個目標。