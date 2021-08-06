台北市一名女子今年4月和友人一同前往信義區某間KTV，喝到斷片，當時一名黃姓男子主動表明要送她回家，孰料，黃男竟打著邪惡算盤，將女子帶回自家「撿屍」得逞。台北地檢署偵結，依乘機性交罪將其起訴。

起訴書指出，24歲黃姓男子於4月16日晚間與一群友人前往信義區的某間KTV，一群人飲酒助興，就在杯中物下肚後，其中一名女子不勝酒力喝到爛醉，黃姓男子則自告奮勇，表明會送該女返家。

孰料，黃男與另外一名林姓男子一同搭乘計程車前往汽車旅館，入內詢問後，客房剛好全都客滿，此時，林男向黃男稱「我去找其他旅館，你在這等我」，但黃男則不理，直接將幾乎失去意識的女友人載回家性侵。

該女醒來後發覺被黃男吃乾抹淨，隨即打電話給另外一名友人稱，「我已經失憶，已完全死掉是能幹嘛」，並赴警局向黃男提出告訴。

黃男於偵查時坦承犯行，經檢警調查後發現，黃男透過通訊軟體向其他友人說，「跟該女發生關係時，她全程都是死掉狀態」，台北地檢署檢察官認為事證與罪證充足，5日依乘機性交罪將黃男起訴。

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