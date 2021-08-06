因應疫情衝擊民生經濟，為了振興經濟，政府擬發行振興5倍券。前立委孫大千今(6日)在臉書批，「笨蛋！連紓困和振興都分不清楚。別人需要的是蘋果，卻偏偏要塞給他一顆芭樂」。

行政院去年推出振興3倍券，聲稱帶來千億元經濟效益，因應今年疫情影響層面較廣，規畫以3倍券為基底，升級為「振興5倍券」，相關方案國發會正在討論彙整。政院發言人羅秉成昨(5日)說，5倍券將維持去年發放方式，不排富，整體成本預估與3倍券差不多。

孫大千今在臉書拋出3個問題，分別是第一，以台灣現在的疫苗到貨率，就算到今年底，恐怕都沒有辦法達成真正的群體免疫力，也就是說，台灣會像世界各國一樣，在升級和降級之間不斷反覆，「請問一下，在今年底，台灣人民需要的究竟是紓困？還是振興？」

孫大千指出第二個問題就是，不管是幾倍券都無法用於支付房租、水電費和其他家庭開銷，誰還有心情出去消費？「這樣的振興券根本無法解決人民的生活困境，和廢紙有什麼兩樣呢？」以及第三，振興券的目的就是為了刺激民眾出門消費，必然會造成大規模的群聚活動以及社交接觸，台灣無法達成群體免疫力的情況之下，「難道不害怕會讓已經緩和的疫情死灰復燃嗎？」