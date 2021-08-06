美股那斯達克指數、標準普爾500指數創新高，台股今(6日)開盤下跌9.27點，以17593.85點開出，聯電ADR勁揚，聯電開盤小漲0.1元，以63.5元開出後翻黑，台積電以平盤開出後也翻跌4元至592元，售出6吋晶圓廠的旺宏開高走高，漲逾5%，指數開低走低，一度回測17500點，來到17513點，跌逾80點。

美國上周初領失業金人數38.5萬人，符合市場預期，續領失業金人數293萬人，為疫情以來首度跌破300萬人，市場持續關注周五即將公布的非農就業數據，美股道瓊工業指數收盤大漲271.58點，以35064.25點作收，漲幅0.78%，標普500指數上漲26.44點，漲幅0.6%，收在4429.10點，以科技股為主的那斯達克指數上漲114.58點，漲幅0.78%，收在14895.12點，僅費城半導體指數下跌12.43點，跌幅0.36%，以3424.46點作收；台積電ADR上漲0.40%，聯電ADR大漲5.48%。

台股5日狹幅震盪，聯電股價創21年新高，電子股資金占成交比重逾6成，航運、鋼鐵股走弱，終場收在17603.12點，下跌20.77點，守住月線，成交值3808億元，三大法人合計買超30.02億元，其中以外資及陸資買超43.78億元最多，自營商買超2.73億元，投信則是賣超16.49億元。