戴資穎遭網友酸「表現NG」 罕見說重話：站在場上的不是你

「世界球后」戴資穎（小戴）先前在東奧女單羽球金牌賽的奮力表現得到許多球迷的讚賞，未料事後卻出現許多雜音，讓戴資穎昨(5日)一度出聲反擊鍵盤評審：「站在場上的不是你，覺得我失誤太多，可以不要看我打球，謝謝！」而球評王曉朗昨也發文替小戴抱不平，表示看比賽的過程中主播不斷強調：「戴資穎已經累積n次失誤了」，坦言這種態度讓他看的很不爽。

球評王曉朗先前就神預言這屆東奧羽球賽事，大陸選手陳雨菲將成為專剋戴資穎的「機器人」。昨他再發文，以「主播：小戴又失誤了，已經是第N次了」為題目，分享這次觀賞羽球比賽的心得，直說看了新聞才知道這次小戴的金牌戰創下高收視率，全台每4人就有1人當晚在關注比賽。

王曉朗進一步表示，由於事前已經知道雙方的球路和風格，比賽當下他並無感到糾結，「但真正讓我糾結的就是主播一直不斷強調小戴『失誤』這件事情」，讓習慣看英文轉播的他來說很不習慣，因這樣的轉播內容，只會讓觀眾和一日球迷對小戴第一場比賽的印象是「失誤好多」。

戴資穎出征金牌戰的當晚，王曉朗說除了主播一直說她失誤讓人看了不爽，最傻眼的是轉播主播更脫口說：「戴資穎已經累積n次失誤了」，他強調自己身為資深球迷，想看的是對方的球技，和遇到困難不放棄挑戰自己的精神，而不是有人幫她統計失誤了幾次，外國的主播若報導到小戴的賽事，若失分時也會以「她需要更謹慎」、「她無法承擔剛剛的錯誤」、「非受迫性失誤開始增加了」等話語，取代到底累積了幾次失誤。