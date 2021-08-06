去年潘姓男子與當時已婚的黃女交往，黃女當時的老公伍姓男子發現雙方鬧上警局，後來潘男賠25萬元並簽和解書，不料伍姓男子的現任女友卻將此事外洩，潘男提告求償，一審判伍須賠償30萬元，二審考量伍男侵害潘的名譽程度輕微，判賠15萬元定讞。

潘男主張，黃女在婚姻關係存續中與伊交往，伍男在2019年12月初委託徵信社調查得知後，他與對方在派出所達成和解，及簽訂和解契約書，依和解契約賠償伍男25萬元，且約定對方不得對他人主動透露此事件，如有違反可請求懲罰性違約金100萬元。

潘表示，伍的現任陳姓女友去年在其個人臉書傳送訊息予黃女，並在訊息中數度提及黃女有外遇及簽訂和解書等情，他與黃都不認識陳女，陳女除非伍男主動告知，絕無可能得知黃女有外遇並達成和解之事，伍男須賠償。

一審桃園地方法院判伍男須賠償30萬元，但二審台灣高等法院認定，潘未舉證，證明伍有再將外遇一事對外散布，使潘的周遭親友知悉，伍男違反和解契約、對侵害潘的名譽之程度尚屬輕微，酌減後改判賠15萬元確定。