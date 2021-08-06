在周五公布關鍵的非農就業報告前，投資人對Delta變種病毒導致疫情急升仍感擔憂，但一連串強勁的財報出爐，以及上周初次請領失業金人數進一步下滑為市場帶來提振，周四標普500指數和那斯達克指數雙雙創下收盤新高。

美國勞工部公布，上周（截至7月31日）初次請領失業給付人數減少1.4萬人，至38.5萬人，且上月裁員人數降至逾21年來新低，顯示企業在勞動力短缺的情況下守住了員工。

周四收盤，道瓊工業指數漲271.58點或0.78%，為35,064.25點。標普500指數漲26.44點或0.60%，為4,429.1點。那斯達克指數漲114.58點或0.78%，為14,895.12點。

費城半導體指數下跌0.36%，失守前一日創下的歷史收盤高點。

Globalt Investments投資組合經理Keith Buchanan表示，過去幾周的就業趨勢持續改善，請領失業給付人數現在已跌至疫情爆發以來新低，我認為，這是使氣氛樂觀的原因，且到目前為止業績表現良好。

標普500指數11大類股普遍上漲，僅醫療保健股和材料股收黑，分別收跌0.38%和0.13%。

美國醫療保健公司信諾集團（Cigna Corp）示警這場大流行病恐對全年獲利帶來更大的打擊，股價應聲重挫10.92%，收在206.21美元。

能源股漲1.28%，在標普500指數11大類股中漲幅最大，其次為金融股漲1.24%。

能源巨頭康菲（ConocoPhillips）收漲1.8%，道指成分股雪佛龍（Chevron）漲0.9%。

過去一周因Delta變種病毒擴散而受到打擊的航空等旅遊股，周四跌深反彈，美國航空大漲7.5%，博奕股Caesars Entertainment漲 6.4%。

串流媒體設備大廠Roku下跌約4%，該公司第二季獲利表現意外強勁，但財報顯示自上季以來，其串流電視的觀看熱度降低，且硬體業務的獲利能力下滑。

電子商務公司Etsy大跌9.7%，該公司第二季業績優於市場預期，但其提出的本季展望顯示這場大流行病引爆的電商榮景可能正在走下坡。

網路券商羅賓漢（Robinhood Markets）暴跌27.6%，結束在散戶追捧下連續4天急漲的升勢。

跨國傳媒集團ViacomCBS勁揚7.12%，收在41.55美元。該公司宣布，第二季新簽約的串流媒體用戶數創下新高，並與康卡斯特（Comcast Corp）旗下Sky簽訂多年協議，將在歐洲推出「派拉蒙+」（Paramount+）串流媒體服務。

現在市場焦點將轉向周五發布的7月非農就業報告。分析師表示，數據若令人失望，可能引發對經濟復甦的質疑，但也可能促使聯準會繼續維持寬鬆政策。

聯準會副主席、央行新策略的主要策畫者克拉里達（Richard Clarida）周三表示，他認為美國可能在2022年底達到升息條件，最快可能在2023年初開始升息。

本周以來，道瓊指數上漲近0.4%，標普500指數漲近0.8%，那斯達克指數漲1.5%。小型股羅素2000指數周四收漲1.8%，本周漲約0.4%。