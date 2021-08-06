（9:50更新，補充最新戰果）東京奧運接近尾聲，還有中華健兒持續為爭取獎牌努力，昨晚登場的空手道，「小清新」文姿云在自由組手女子55公斤摘下銅牌，是台灣空手道史上首面奧運獎牌，今天男子選手王翌達接棒在「型」項目上場，上午分組淘汰賽及排名賽尋求好成績晉級獎牌戰，淘汰賽第一套動作做完，暫時以總分25.00排名第5。

王翌達在所屬的B排第三位上場，第一套動作技術能力得分17.50、運動能力得分7.50、總分25.00，在6位參賽者中暫居第5。

型的評分方式以「技術能力」、「運動能力」兩個方向給分，這次男子型參賽選手11人分成2組，王翌達所屬的B組有6人，淘汰賽階段每位選手操演兩套型，完成後按平均得分排名，每組前3名進入排名賽；排名賽中，選手再分成2組，操演額外一套型，每組第1名晉級決賽，分組第2及第3名參加銅牌戰，將會交叉對決，兩場銅牌戰勝者同獲銅牌。

王翌達曾在2018年雅加達亞運，為中華隊帶回空手道個人型銀牌，2019年世界沙灘運動會也收下男子個人型銀牌，東京奧運也努力為自己生涯再添一面大賽獎牌。