近日東奧賽事成為全球焦點，近日一名加拿大華裔網紅「Xiran Jay Zhao」號召連署《遊戲王》卡牌對戰加入奧運比賽項目，連署推出後引起網友熱烈討論，截至8月6日上午，已有逾1萬1000人響應。

日本知名動畫《遊戲王》自2000年初一路風靡全球，2003年起每年在世界各地舉辦遊戲王卡決鬥大賽。近日網紅「Xiran Jay Zhao」在連署網站「Change.org」發出請願，希望國際奧會將《遊戲王》的卡牌對決新增為奧運正式比賽項目，連署書中提到，因抽牌時能考驗神經是否靈巧、出牌時則訓練運動能力、長久的對戰更是一場耐力的挑戰。

提案看似天馬行空，其實背後有另一個原因，Xiran Jay Zhao認為，奧委會在疫情嚴重的情況下讓日本舉辦奧運的做法相當不合理，為了彌補日本，所以提出此連署。

連署推出後引發網友熱烈迴響，超過萬人參與。網友留言回覆，「我超想看有人用召喚師阿萊斯特贏到奧運金牌」、「相信你的牌組」、「老實說，遊戲王還沒有參加奧運會是一種恥辱」。不過也有許多人反對，認為汙辱了奧運，「這種連署太荒謬了，一點都不尊重真正的運動員跟奧運的歷史」、「先去裸體比奧運再來喊傳統啦」、「抱歉了，但科樂美（公司名）配不上奧運」。