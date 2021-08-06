獅友們、社團、企業界熱烈響應，全力支持下認購超過2000盒。（盧金足攝）

台中市和平區區長吳萬福特別邀請台中市大和 獅子會發起梨山水蜜桃社團企業認購，以實際行動力挺果農。（盧金足攝）

台灣疫情嚴峻，衝擊百工百業，暫停觀光及市集活動，不只生計受影響，前半年又遭逢乾旱危機，造成梨山水蜜桃產量大減，果農們擔心水果銷量，台中市和平區區長吳萬福號召台中市大和獅子會發起梨山水蜜桃社團企業認購，以實際行動力挺果農，獲熱烈回響，大和獅子會社團、企業認購2000盒梨山水蜜桃，力挺果農達標。

近期因烟花颱風來襲，天氣不穩定，不影響善心企業的熱情，大和獅子會會長何正仁表示，企業認購的訂單持續增加中，每年這個時候都是梨山水蜜桃果農辛苦採收水蜜桃的時刻，水蜜桃的果皮淋到雨再曬到太陽就會造成水傷，為支持果農，會持續訂單到梨山水蜜桃產季結束。

台中市大和獅子會連續第六年響應台中市和平區「梨山森活節．水蜜桃的故鄉在梨山」水蜜桃企業認購，長期支持梨山水蜜桃系列活動以及號召中部企業及國際獅子會、同濟會、扶輪社、青商會四大社團各分會、各企業接力認購。

大和獅子會會長何正仁表示，每年他都會此時結合許多社團企業舉行前進部落小旅行，支持果農，認識泰雅部落文化與採買水果，今年受到疫情影響，無法直接到產地去支持辛苦果農，改為線上認購活動。

原訂目標1000盒，活動發起不到5天就接獲台灣大和志工社會關懷協會理事長陳明發、大和屋餐飲事業機構副董事長王釭坪、上好生醫科技董事長楊勝得及四大社團，企業界熱烈響應，在獅友們全力支持下認購超過2000盒。

水蜜桃活動期間拋磚引玉，幫助在地農民，以實際行動推廣梨山優質的農特產，果農辛苦種植的水蜜桃，美味多汁，吃在嘴裡甜在心裡，果農用心又揮汗的耕作，獲更多人享受梨山水蜜桃的成果。