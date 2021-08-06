【愛傳媒陳朝平專欄】台灣健兒東奧獎牌小豐收，有人忽發奇想，建議應該藉機推廣全民運動。

由於此次奪牌的項目包括羽球、體操、柔道、高爾夫球、桌球、射箭、拳擊、舉重、跆拳，建議者因而認為這些項目很適合台灣人的身材與現有運動環境，推廣起來，應該大有可為。

仔細想想，上述的運動項目都需要專業場地和教練的配合，不僅牽涉都市土地使用區分、農林漁牧土地使用區分、建築物使用規範、甚至還涉及教練資格認定以及國外教練入境及稅負的問題，諸事繁雜，何況，上述許多運動項目，平日訓練，所費不貲，根本不是一般人所能負擔的，大大違背了「全民」運動的本質！

參加奧運和其他國際性運動賽事的選手，為了奪牌得獎，必須專業化、職業化、商業化，而專業化、職業化與商業化這三化，又和全民運動的本質有著不大不小的衝突。運動競賽，重在追求人類體能的極限，全民運動，旨在養成運動習慣，保持身心的健康。

歐洲各國瘋足球，大小城鎮普設足球俱樂部，美國各地的棒球、美式足球、籃球、游泳、冰上曲棍球俱樂部，算是近乎全民運動的概念。

儘管如此，歐美選手即使能從俱樂部裡「冒尖」。要想參加奧運或是世界盃足球籃球賽，還是需要經過魔鬼式的訓練！

辦奧運、瘋奧運、其實和提倡全民運動，沒啥太大的關係！英國醫學期刊柳葉刀早有研究。

作者為資深媒體人

照片來源：東奧官網截圖。

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