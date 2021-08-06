【愛傳媒朱宗慶專欄】8月4日受陳慧珊所長的邀請，參加台藝大跨域表演藝術研究所成立揭牌儀式。

這一年多來，經常在臉書上看到慧珊的分享，字裡行間裡，深深感受得到在這創所過程中，那種用心、積極、興奮的意念相當強烈。

8月4日，因為防疫的關係，成立與揭牌儀式的規模雖然比較小一些，但仍舊是相當溫暖。

而台藝大陳志誠校長、蔡副校長、曾照薰院長，以及學校一級主管、各院所所長、系主任以及許多師生與來賓都齊聚祝福，看得出慧珊的用心以及好人緣。

相信跨域表演藝術研究所在眾人的祝福、協助與支援，慧珊以及團隊的努力下，不僅有機會能將台藝大各個系所的特色匯集在一起，更能為藝文界培養更多人才、創造更多可能！再次祝福與恭喜！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

照片來源：作者提供。

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