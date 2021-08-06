【愛傳媒葉毓蘭專欄】去年的這個時候，新北市樹林分局的警員楊庭豪因執勤過程遭無照駕駛的少年撞傷，經過了四十多小時的搶救，仍然宣告腦死，但偉大的楊媽媽楊爸爸簽署器捐同意書，讓庭豪遺愛人間，在一年後的8月4日，他的器官仍然活在十多個人的身體裡面，他二十一年的短暫生命裡頭，完全沒有用過健保卡，所以他健康的心臟仍然在跳動，明亮的雙眼依舊在看著這個世界，肝、腎、胰臟等也在為了維持著某人的生命而活動著。

當時庭豪的不幸事故，點出了許多問題，包含了蘇院長震怒拔掉台南、高雄兩市局長後，各地方警局為了遏止街頭鬥毆，以「快打」要求基層限時到案發地點的不合理規定之外（所以庭豪當時是鳴笛闖紅燈通過路口的）；機車安全帽有很多是員警自購，因為配發的安全帽太不安全。

在我追查之下，才發現雖然警政署早想配發高規格的安全帽，但各地方政府預算有限，無法全面換發。

我多次主張安全帽應該與防彈背心一樣，由中央編列經費預算統一配發，畢竟給全台的外勤員警配發合規的安全帽也不過就是一千六百多萬元的預算，跟八千多億的防疫預算、甚至是上兆的前瞻總預算比起來，只不過是零頭。

在庭豪過世後，去年八月我立即提了刑法第185條之3的修正草案，要求無照駕駛應該要加重處罰。

也因為庭豪，我答應楊媽媽一定會投入改善交通安全，希望能讓這些交通亂象與憾事不要再發生，故這一年來我針對毒駕、酒駕、機車族行車安全、交通平權等問題不斷發聲，希望能夠引起不同族群對交通安全的重視。

但最重要的是，同仁們在執勤時一定要注意自己的安全，楊庭豪、簡炯銘小隊長都是在出勤時遭遇交通事故而身亡；8月3日在宜蘭頭城的蔡姓警員，執勤時沒有穿著防彈背心，在攔停違規的男子遭槍擊胸口中彈，雖然搶救回來，但命懸一線，蔡爸爸、蔡媽媽不知道有多擔心？

請警政署一定要給同仁最高規格的裝備，安全帽也好、防彈背心也罷，但是所有的同仁也應該要做好自我防護，安全帽扣好、防彈背心穿上，不要心存僥倖，更不要讓家人擔心！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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