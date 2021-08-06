臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書「不演了新聞台」）

中央流行疫情指揮中心5日傍晚5點公布最新意願登記統計，其中有意願打高端疫苗的人數為98.1萬。媒體人朱凱翔表示，他看到許多政治人物、意見領袖、網紅都預約高端疫苗，雖然他們還不見得是真的接種，但這種行為其實就是一種「瞄準特定受眾的政治表演」。

根據《中國時報》5日報導，疫情中心公布最新意願登記統計，「非高端不打」的人數持平，約17萬多；但有意願打高端人數，則由99萬7971人減少為98萬1863人，減少1.6萬人。 對此，指揮中心發言人莊人祥解釋，是因陸續有民眾接種疫苗，像是第五輪已預約、第四輪已接種的人，都會從意願登記總人數中排除，其中有些人可能同時選擇多個品牌。

朱凱翔日前在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文指出，他看到部分政治人物、意見領袖、網紅預約高端疫苗，雖然這還不見得真的接種，但對他們來說，這就是一種瞄準特定受眾的政治表演。朱直言：「正常人對著說自己生病都喝符水，百毒不侵，很靈驗的朋友，其實真的沒啥好嘴，就笑笑地稱讚他尊爵不凡就好。」

此文一出，獲得超過4300個讚、超過140則留言，迴響熱烈。網友紛紛回應：「我身邊有朋友說擔心高端沒人預約，怕數字太難看就去登記了。但是……他這星期就要去打AZ」、「登記不代表真的會去預約，預約了也不見得會去打，靜靜的看結果就好」、「萬人響應，一人到場？登記是一回事，現場注射又是一回事。誰知私底下這些人都打什麼疫苗呢？」「之前我有朋友擔心打不到高端， 我告訴她多慮了」、「要打什麼疫苗是大家的自由，其實也不必過度評論」。