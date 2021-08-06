空手道小清新文姿云在東京奧運空手道女子55公斤級對打拿下銅牌，為中華隊摘下史上首面空手道奧運獎牌，文姿云的人氣也不斷攀升，還有網友翻出她2017年為Lamigo桃猿開球的畫面，她在開球前還先打了一套空手道，超殺氣勢帥翻全場。

文姿云在2014年仁川亞運、2018年雅加達亞運都成功摘金，更在2015年、2017年、2018年奪下亞洲空手道錦標賽金牌，一度登上世界第一，目前是世界排名第二，這次在東京奧運拿下銅牌，也讓她成為目前最熱門的話題，然而文姿云的高顏值其實早就備受討論。

文姿云2017年還曾受Lamigo桃猿（樂天桃猿前身）之邀開球，當時她第一次到棒球場開球，直言感覺比比賽更緊張，本來想和其他開球嘉賓一樣，想從投手丘投到本壘板，但臨時想到可以融入一些自己的空手道招式，「大家覺得應該來點反差，前面很兇，後面再來個小拋球。」

只見文姿云站在投手丘準備開球，接著一鞠躬，不斷打拳前進，再一個側身左腳前踢，接著連揮兩拳，最後以轉身旋踢結尾，霸氣外漏的同時，文姿云輕輕拋出球給捕手廖健富，營造可愛的反差感，她也直率地開心舉起手，自己完成了首位空手道開球的任務。