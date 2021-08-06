近年中國郵政集團也大玩「跨界風」，除旗下開辦「郵局咖啡」在去年下半年落地廈門，如今已頗有名氣外，近期「中國郵政成立奶茶店」的相關話題更是登上微博熱搜，有福建省網友指出，自家樓下中郵大藥房開一家奶茶店，名為「郵氧的茶」。雖然據陸媒追蹤報導後，了解該店並非由中國郵政集團直接開設，而是由中國郵政福建公司入股的中郵恒泰藥業開辦的「跨界」業務。

但無論如何，郵政跨界賣起奶茶的消息，迅速在大陸社交平台發酵，一度衝上微博熱搜，也讓大陸網友議論不斷並發表許多意見，不乏稱讚「真會取名字」；也有人驚嘆「知道郵政開藥房開超市，真沒想到會賣奶茶」、「五百強奶茶店」，又或調侃「就想知道點奶茶是否能夠包郵？」、「希望它的奶茶不會像郵政快遞那麼慢」。

近日據《每日經濟新聞》引述福建福州市一位網友爆料，自己家樓下的中國郵政大藥房外，有家名為「郵氧的茶」的奶茶店悄悄開張，店面設計和產品包裝袋都以「中國郵政」經典的黃綠色簡約風呈現。

事實上，郵政大藥房本就是中國郵政集團的一波跨界操作，如今跨界再跨界，「郵氧的茶」是依托於其門市的窗口，工作人員操作台後面即是藥房，內用位置也只有門口露天的兩個位置。從菜單上來看，各個茶飲品價格在7到23元（人民幣，下同）之間，包括純茶、奶茶、果奶、水果茶四大品類。價格最高產品為「燕窩鮮牛乳」。

該話題也吸引不少人群，有些社交平台顯示，已有不少大陸網友「聞名」去「打卡」。從網友的反饋來看，排隊的人超級多。

據了解，中郵恒泰藥業公司在去年10月新增經營範圍，包含餐飲服務；食品互聯網銷售；食品互聯網銷售（銷售預包裝食品）後，也同樣在去年11月申請註冊「郵氧的茶」商標。進一步分析該公司股權之後，顯示最大股東為中國郵政集團。

而中國郵政集團本身屬於國有獨資公司，在2020年《財富》世界五百強企業排名第90位，在世界郵政企業排名第2位。

另值得一提的是，除了奶茶店，中國郵政開出的咖啡店--「郵局咖啡」如今已經在廈門當地頗有名氣。回顧「郵局咖啡」約在去年下半年落地廈門，整體店面不大，但復古懷舊風頗有韻味，也吸引不少網友拍照打卡。具體產品上目前咖啡款式並不多，人均價格在20至30元之間。